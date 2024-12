AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, L’ASSESSORE FORTINI RIFIUTA CONFRONTO”

“ Sul dimensionamento scolastico nel Cilento la Regione fa orecchie da mercante ”. Aurelio Tommasetti torna sull’accorpamento degli istituti di Ogliastro Cilento, Prignano Cilento e Cicerale a quello di Omignano-Gioi. Il consigliere regionale della Campania della Lega ha

scritto all’assessore Lucia Fortini per sollecitare l’istituzione di un tavolo tecnico con gli amministratori dei comuni interessati e una rappresentanza delle famiglie. La risposta però non è quella che ci si attendeva.“ Dopo la Pec da me protocollata, l’assessore ha fatto presente di aver già avuto incontri con i sindaci e dirigente, invitando i genitori a rivolgersi ai propri rappresentanti locali. Un chiaro sgarbo istituzionale ma è l’ultimo dei problemi, perché io mi sono solo fatto carico di un accorato appello e la mia presenza poteva anche essere superflua. Mi preoccupo invece dello sgarbo al territorio e ai genitori, contrariati per non essere stati resi partecipi

della scelta intrapresa”