ANTONIO TAJANI (FORZA ITALIA): “OPPOSIZIONI NON SI ILLUDANO, IL GOVERNO ANDRA’ AVANTI”

“Non si facciano illusioni le opposizioni: il governo andrà avanti”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della “Riunione plenaria annuale degli Esperti per la Sicurezza in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari” in corso oggi a Roma. “Io porto al tavolo del governo le mie idee e le mie proposte com’è giusto che sia, ma senza fare polemica”, ha detto Tajani. “Meno male che si discute, altrimenti saremmo in una caserma”, ha ricordato il ministro. “Siamo alleati ma non siamo lo stesso partito”, ha proseguito Tajani parlando di Fratelli d’Italia e Lega. Il ministro, inoltre, ha affermato che “i cittadini possono stare assolutamente tranquilli: questo è un governo stabile e che andrà avanti sino alla fine della legislatura e mi auguro che, con il consenso degli italiani, possa andare avanti anche nella prossima legislatura”.

