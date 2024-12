SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “DAL 7 GENNAIO PARTONO NUOVE OPERE PUBBLICHE”

“Oltre alle opere pubbliche gia’ in corso d’ opera, nelle prossime settimane avranno inizio altri importanti lavori.

Il 7 Gennaio iniziano le opere di rigenerazione urbana del centro storico, a partire dalla frazione Casatori e da Vico San Giuseppe. E dopo la festa Patronale di Febbraio si inizia anche al centro del capoluogo.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Poi si ristrutturano completamente la fontana e la vasca in Villa Comunale, con nuovi e straordinari giochi d’ acqua.

Lavori di messa in sicurezza anche per il piccolo ma importante parcheggio di Vico San Giuseppe a Casatori, dove di realizza anche un campetto di calcio in terra battuta.

A breve iniziano anche i lavori della Provincia per la realizzazione dei laboratori per l’ indirizzo Alberghiero del nostro Istituto Superiore Domenico Rea di Via I° Mezzana.