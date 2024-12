REGIONE CAMPANIA. IL 20 DICEMBRE IN AULA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2025

Dovrebbe essere convocato per il 20 Dicembre il Consiglio Regionale della Campania, chiamato a discutere ed approvare la Legge di Bilancio regionale per il 2025. Nulla ancora di ufficiale, ma le voci che arrivano dall’interno del Consiglio Regionale indicano quella del 20 Dicembre come data utile per l’importante seduta dell’assise. Una data che potrebbe avere anche delle ricadute diverse dalla semplice approvazione del Bilancio ?

C’è, sicuramente, molta attesa sui contenuti della Legge di Bilancio. Un’attesa che interessa, soprattutto, i Consiglieri Regionali di maggioranza che potranno presentare emendamenti per un valore di 200.000 euro, salvo l’ok da parte del Presidente della Commissione Bilancio.

L’attesa maggiore, pero’, riguarda il futuro di De Luca e la ipotesi, mai smentita fino ad oggi, che il Presidente della Regione, approvata la legge di bilancio, possa dimettersi, giocando d’anticipo e portando la Campania al voto nella primavera del 2025, entro il mese di aprile.