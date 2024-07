AUTONOMIA DIFFERENZIATA. LA CAMPANIA BATTE TUTTE LE REGIONI: GIA’ RACCOLTE 14MILA FIRME

L’Autonomia Differenziata sarà il tema della prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania, in programma nell’Ottobre del prossimo anno: e lo si comprende anche dai numeri che, in pochi giorni, i diversi partiti e comitati hanno raccolto, in tutto il territorio regionale, per chiedere il Referendum Abrogativo della nuova Legge. Sono, infatti, già 14.000 i campani che hanno sottoscritto la richiesta di referendum ed i numeri, nelle prossime settimane, potrebbero dare un premio speciale, sotto il profilo politico, al territorio della Campania.

Anche ad Agosto la campagna per la raccolta delle firme sul territorio della Regione Campania non si fermerà con numerosi punti allestiti anche nelle località turistiche.