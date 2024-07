BARONISSI. MARTEDI’ 30 LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ATTESE LE DELEGHE AI CONSIGLIERI

Per la terza volta in pochi, torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Baronissi, convocato per le 19:00 di martedi’ 30 Luglio per discutere ed approvare l’assestamento di bilancio, atto da compiere entro e non oltre il 31 Luglio. In Consiglio, smaltite le polemiche del voto per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, adesso cresce l’attesa per le deleghe che il Sindaco Anna Petta dovrà assegnare ai singoli consiglieri di maggioranza.

Il provvedimento potrebbe anche arrivare al termine della riunione del Consiglio ma, in tanti, sperano che la decisione del primo cittadino di Baronissi, possa giungere prima della breve pausa estiva, che coincide con la settimana del Ferragosto.