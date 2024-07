NOCERA SUPERIORE PERDE, IN UN SOLO COLPO, I DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI AMATO E DANISI

A pochi giorni dalla proclamazione del Consiglio Comunale di Nocera Superiore, il centro dell’Agro, in un solo colpo, perde i suoi due consiglieri provinciali: Rosario Danisi (Campania Libera), escluso, almeno per il momento, dal novero degli eletti in Consiglio Comunale e Carmine Amato (Fratelli d’Italia), rieletto in Consiglio Provinciale con una lista civica, salvo poi dimettersi dalla carica di Consigliere Provinciale. Quello che era considerato un “caso politico” unico, con la presenza di due consiglieri provinciali espressione della città, è divenuto caso ma per altre ragioni.

Danisi, intanto, nei prossimi giorni potrebbe depositate ricorso al Tar contro il verbale di proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale a Nocera Superiore, mentre restano avvolte dal mistero le dimissioni di Carmine Amato che aveva portato avanti una campagna elettorale per le Comunali proprio per mantenere le status di Consigliere Provinciale.