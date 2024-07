REGIONALI 2025. DE LUCA O MANFREDI ? TOCCA SCEGLIERE AL PD CON IL CONSENSO DEL M5S

Vincenzo De Luca o Gaetano Manfredi ? Chi sarà, ad Ottobre del 2025, il candidato Presidente per la Regione Campania del centro sinistra o Campo Largo che dir si voglia ? Il pallino sta nelle mani del Partito Democratico, nelle mani della Segretaria Nazionale Elly Schlein che, al momento, non ha alcuna fretta di stringere i tempi anche perchè all’orizzonte ci sono gli appuntamenti con le Regionali dell’Emilia Romagna, dell’Umbria e della Liguria, con le ultime due Regioni che il Partito Democratico proverà a strappare al centro destra. Non c’è fretta, anche perchè, a differenza di quanto accade in altre Regioni, il Pd in Campania ha, davvero, l’imbarazzo della scelta, potendo puntare sulla continuità – terzo mandato permettendo – con Vincenzo De Luca oppure indicare Gaetano Manfredi. Sindaco di Napoli che, pero’, dovrebbe concludere prima della scadenza il suo mandato da primo cittadino. In Campania, pero’, non si puo’ prescindere da una ‘intesa con il Movimento 5 Stelle che, nella girandola delle candidature, potrebbe chiedere quella a Sindaco di Napoli con l’ex Presidente della Camera Roberto Fico. Poco influente, almeno ad oggi, la scelta dei piccoli cespugli di centro o di sinistra che, dinanzi ad un accordo tra Pd-M5S, non avrebbero altra scelta che accodarsi oppure, come accaduto in altre Regioni, provare a trovare un’intesa con il centro destra.

