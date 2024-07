FRANCO MARI (AVS): “ZES UNICA, SCHIZOFRENIA GOVERNO: DICONO DI UNIRE QUELLO CHE AUTONOMIA DIVIDE”

“La schizofrenia è totale: Meloni e Fitto si fanno belli con la Zes unica, provando a nascondere la confusione che ha caratterizzato la sua istituzione. Soprattutto nascondono la schizofrenia di un Governo che vorrebbe unire ciò che la loro Autonomia Differenziata spacca”. Così Franco Mari, deputato di AVS, il quale spiega: “La Zes è unica e avrà anche un piano strategico ma nelle Regioni del Mezzogiorno, secondo le intenzioni del Governo, dovranno essere attuate otto diverse politiche fiscali, ambientali, di governo del territorio, energetiche, infrastrutturali per quanto riguarda porti e aeroporti, per la ricerca scientifica a sostegno dei settori produttivi, per la previdenza complementare. La verità è semplice: sono pericolosi e inadeguati. Prima tolgono il disturbo e meglio è”.

