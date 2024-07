FRATELLI D’ITALIA, IL TOUR SUI TERRITORI PER ILLUSTRARE LE RIFORME DEL GOVERNO MELONI

C’è anche la Campania tra i territori, coinvolti a livello nazionale, dove parlamentari e dirigenti di Fratelli d’Italia, sono impegnati, in questa calda estate, in una serie di incontri con i cittadini per illustrare le riforme attuate dal Governo di Giorgia Meloni: l’impegno per la Terza Età, la Riforma Fiscale, le modifiche al sistema Giustizia, l’Autonomia per far ripartire l’Italia e l’introduzione del Premierato. Tra le prossime tappe, in Campania, c’è anche la provincia di Avellino: a Montoro, domani mattina, incontro con gli elettori ed i cittadini per illustrare i contenuti principali delle riforme. Poi, nel periodo vicino al Ferragosto, un grande evento regionale, da tenersi nella stessa data con altri appuntamenti nazionali, che, con ogni probabilità, coinvolgerà uno dei centri turistici piu’ rinomati della Campania.

