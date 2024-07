DA CAVA DE’ TIRRENI AL CONSIGLIO PROVINCIALE. ANNALISA DELLA MONICA (FDI): “ATTENZIONE PER STRADE E SCUOLE”

Sarà la Consigliera Comunale di Fdi di Cava de’ Tirreni Annalista Della Monica a subentrare, all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno, a Carmine Amato che, nella giornata di ieri, ha rassegnato le sue dimissioni.

Viva soddisfazione da parte della neo-consigliera provinciale Della Monica: ” Ringrazio Carmine Amato per il gran lavoro svolto finora per la comunità provinciale, nonché per essersi dimostrato dirigente di partito serio e affidabile. È da tempo che Fratelli d’italia utilizza il criterio della rotazione per le elezioni provinciali, dando la possibilità a vari dirigenti di poter rappresentare il proprio territorio in seno alla Provincia. Esprimo la mia contentezza per il ruolo che andrò ad assumere, con l’impegno di fare bene nell’interesse della Provincia di Salerno” .

“Avrò particolarmente a cuore – continua la neo consigliera Della Monica – la cura degli edifici scolastici e la manutenzione delle strade, proseguendo il lavoro del mio predecessore. Rivolgo un ringraziamento speciale al viceministro Edmondo Cirielli per la fiducia e la stima che da sempre ripone in me e nella classe dirigente di FdI”.