ATTILIO PIERRO (LEGA): “RIPRISTINATO TRAFFICO FERROVIARIO ANCHE NELLA ZONA DEL CILENTO”

“Da oggi torna alla normalità la circolazione sulla tratta ferroviaria dopo lo svio del treno merci avvenuto presso la stazione ferrovia di San Severino di Centola (SA), un episodio sul quale, da subito, si sono attivate sia la Procura che la DOIT Reggio Calabria. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per ripristinare, nel minor tempo possibile, il secondo binario che di fatto normalizza il traffico ferroviario dalla stazione di Celle a quella di Pisciotta”. Così in una nota il deputato della Lega on. Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp