AVELLINO. LAURA NARDI PRESENTERA’ LA GIUNTA LUNEDI’ 29 LUGLIO NEL CONSIGLIO COMUNALE

Nessuna anticipazione, almeno per il momento, ma la conferma di voler procedere con la presentazione della nuova Giunta Comunale, lunedi’ 29 Luglio, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale post voto. Laura Nardi, Sindaco di Avellino, mantiene il punto ed anche il riserbo sui nomi dei futuri assessori di Avellino che, secondo quanto filtra dal Comune irpino, dovrebbero essere, in grande parte, tecnici e nomi di area, fuori dal novero dei consiglieri comunali eletti.

Lunedi’, dunque, con la prima seduta del Consiglio Comunale di Avellino parte anche l’era del dopo Festa: a Laura Nargi, che della precedente amministrazione comunale è stata Vice Sindaco, il compito di rimettere in moto la macchina amministrativa, fermata, in parte dalle inchieste giudiziarie, in parte dalla campagna elettorale.