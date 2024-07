PROVINCIA DI SALERNO. FDI, IL CAPOGRUPPO AMATO SI DIMETTE PER LASCIARE SPAZIO A DELLA MONICA

“È stata una magnifica esperienza. Ringrazio di cuore i vertici del partito – in primis il Viceministro Edmondo Cirielli, il sen. Antonio Iannone, l’on. Imma Vietri, l’on. Alberico Gambino, il consigliere regionale Nunzio Carpentieri e il presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, il Presidente Cittadino di Nocera Superiore Avv. Concetta Galotto – i sindaci e i consiglieri comunali che hanno riposto in me la loro fiducia. Onoratissimo di essere stato la loro voce in Consiglio provinciale. Ho ricoperto la carica di consigliere provinciale sempre con onore e disciplina all’insegna di un’opposizione costantemente costruttiva e di un lavoro ininterrotto sui territori e su questioni fondamentali come strade e scuole”. Così Carmine Amato annunciando le sue dimissioni dalla carica di consigliere provinciale per cedere il posto alla collega Della Monica. “L’avvicendamento dei consiglieri provinciali – ha aggiunto Amato – soprattutto nel caso di un partito che cresce costantemente come Fratelli d’Italia, è un segnale di vera democrazia perché dà la possibilità a più persone di fare esperienza politica e amministrativa favorendo così una rotazione di incarichi e di rappresentanza. È un principio che qualche anno fa valse per me, quando subentrai a Sonia Alfano, e che oggi vale per chi entrerà al mio posto nel Consiglio provinciale”. “Continuerò a garantire un grande impegno per il nostro partito cominciando dalla mia Nocera Superiore, dove oltre alle mansioni da consigliere comunale mi occuperò di far crescere ancora di più Fratelli d’Italia, collaborando a stretto contatto con il nostro Presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, di cui mi pregio essere amico fraterno. Resto a disposizione del partito. Lo sono stato per il passato, lo sono nel presente. E per le prossime sfide che ci attendono, lo sarò anche per il futuro con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre”.

Share on: WhatsApp