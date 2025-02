AUTORITA’ PORTUALE TIRRENO: E’ SCONTRO TRA SALVINI E FERRANTE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

All’interno del Ministero dei Trasporti si prepara una battaglia politica tra il Ministro Salvini (Lega) ed il Sottosegretario Ferrante (Forza Italia) per la nomina del Presidente dell’Autorità Portuale Tirreni, scaduta il 2 Febbraio, attualmente guidata da Andrea Annunziata. La nuova procedura per la nomina prevede, infatti, che la scelta sia fatta, direttamente, dal Ministro dei Trasporti, d’intesa con il Presidente della Regione e delle Regioni, nelle quali ricade la competenza dell’Autorità Portuale. La decisione avviene attingendo ad un albo che, per l’Autorità Portuale Tirreno, non è stato ancora aperto alle manifestazioni di interesse da parte di persone che “abbiano una comprovata esperienza nel settore dell’economia”. Ed ecco all’orizzonte lo scontro politico: da una parte Salvini che sembra intenzionato a confermare l’attuale Presidente Annunziata, dall’altra il Sottosegretario Tullio Ferrante (Forza Italia) che vorrebbe dare una dimostrazione di forza, ottenendo la nomina dell’ex europarlamentare Lucia Vuolo. I tempi, per la scelta finale, sono ancora lunghi e la procedura, con ogni probabilità, si concluderà entro la fine del mese di Maggio 2025.

