NASCE UFFICIALMENTE IL MOVIMENTO POLITICO UNIONE EUROPEA CONTINENTALE

“Oggi nasce ufficialmente UEC, Unione Europea Continentale, un movimento politico innovativo che non corre per i voti, ma si pone come interlocutore delle istituzioni e dei territori per promuovere la libertà e i valori fondamentali dell’Europa. La nostra missione è chiara: cooperare per costruire un’Europa più giusta, equa e sostenibile, mantenendo sempre alta la bandiera della democrazia e dell’uguaglianza”. Ad annunciarlo, in una nota stampa, è Rocco Tiso, Portavoce nazionale di UEC, Unione Europea Continentale. Che, poi, continua: “Vogliamo distinguerci per un impegno concreto su tre priorità fondamentali; la lotta alla miseria e alla fame nel mondo: nessuna nazione può dirsi realmente sviluppata se esistono ancora sacche di povertà estrema. Promuoveremo azioni concrete per ridurre le disuguaglianze e garantire a tutti i cittadini il diritto a una vita dignitosa; la difesa dello Stato di diritto: ci opponiamo con fermezza a ogni forma di sopraffazione, regime autoritario o totalitario. La salute del pianeta e dei suoi abitanti: la sostenibilità ambientale è una delle sfide cruciali del nostro tempo. Il nostro impegno è volto a promuovere politiche efficaci per la salvaguardia dell’ecosistema, il rispetto della biodiversità e la tutela della salute pubblica. UEC – conclude Tiso – vuole rappresentare una nuova visione di politica partecipativa, basata sull’interazione costante tra cittadini, istituzioni e società civile. Il nostro obiettivo è costruire un’Unione Europea più coesa e determinata ad affrontare le sfide globali con coraggio e lungimiranza. Invitiamo tutti coloro che condividono i nostri valori a unirsi a noi in questo percorso di trasformazione e innovazione”.

