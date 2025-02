NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “NOVITA’ PER DIFFERENZIATA PER RIDURRE TARI AI CITTADINI”

«Abbiamo attuato il piano industriale con alcune modifiche, ad esempio per il porta a porta vetro, che ci sta dando ragione in termini di miglioramento della percentuale della differenziata. Attualmente ci attestiamo al 59% di raccolta differenziata, non è ancora sufficiente ma ricordiamo il tanto lavoro che abbiamo realizzato, con il cambiamento del calendario di conferimento dei rifiuti, il riscatto dei mezzi, l’eliminazione delle micro discariche a cielo aperto. Proseguiamo per arrivare a riconoscere diminuzione in bolletta per i cittadini

virtuosi» specifica il Sindaco Paolo De Maio, a margine della conferenza stampa nel corso della quale il Comune di Nocera Inferiore ha illustrato alcune novità per il servizio della raccolta differenziata.

Il conferimento degli indumenti usati per il porta a porta seguirà il seguente calendario per il 2025: 13 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 15 e 22 maggio, 12 giugno, 17 luglio, 21 agosto, 18 settembre, 16 e 23 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre, dalle ore 20.00 alle 24.00. Il ritiro comincerà già dalle ore 24.30 affinché le operazioni non si accavallino con quelle della Nocera Multiservizi e per lasciare la città pulita alle prime luci dell’alba. Inoltre, è previsto lo svuotamento dei contenitori cinque volte a settimana.

Per la raccolta degli oli vegetali esausti saranno installati i nuovi contenitori in aree delimitate e videosorvegliate, presso: Isola ecologica di Fosso Imperatore; Comando di Polizia Municipale, via Libroia; Centro di Quartiere “A. De Nicola”, via Loria; parcheggio Cimitero Comunale; parcheggio via Sarajevo. Inoltre, gli amministratori potranno fare richiesta per ottenere contenitori condominiali per la raccolta degli oli esausti, con la previsione di una premialità. Infatti, per ogni cinquanta litri di olio raccolto, saranno corrisposti

a scelta: un litro di olio, pomodori pelati, pasta, da distribuire ai residenti del condominio virtuoso.