BARONISSI. ESTER SAPERE: “VISITA GIOVANI ERASMUS. SIAMO COMUNE DELL’ACCOGLIENZA”

“Il Comune di Baronissi è una realtà. sempre piu’, a misura di giovani e si conferma come una realtà dove l’accoglienza è un valore assoluto, condiviso dall’amministrazione comunale come anche dai cittadini. La testimonianza di questa mattina, con l’incontro, fatto in Aula Consiliare, con i 13 studenti presenti in città nell’ambito del Progetto Erasmus, è il miglior biglietto da visita per un Comune che vuole proporsi, anche fuori dai confini nazionali, come centro di formazione e di accoglienza per tutti i giovani.”

E’ quanto dichiara Ester Sapere, Consigliere Comunale delegato alle Politiche Sociali.

Grazie al Sindaco Anna Petta ed ai vertici dell’Istituto Margherita Hack, continua Ester Sapere, abbiamo trascorso una mattinata di confronto e di crescita, in vista delle prossime sfide amministrative che attendono il Comune di Baronissi.