AVELLINO, COMUNALI 2024. L’ANNUNCIO DEL PARTITO DEMOCRATICO: “A DICEMBRE IL NOSTRO CANDIDATO”

Anche il centro sinistra del Comune di Avellino prova a stringere i tempi ed a garantire una campagna elettorale per le Comunali 2024 senza l’ansia della scelta del nome del candidato: ecco allora che il Segretario Provinciale del Pd di Avellino Pizza, che da tempo sta portando avanti un dialogo con il Movimento 5 Stelle per la costruzione di un campo largo, ha annunciato che il nome del candidato sindaco per il Comune di Avellino arriverà entro il mese di dicembre. Pizza, dunque, gioca d’anticipo, spiazzando anche qualche consigliere regionale che, nelle ultime settimane, aveva preso in mano le redini delle trattative ed annuncia un termine preciso entro il quale il centro sinistra del Comune di Avellino avrà il suo nome, il suo candidato sindaco da contrapporre all’attuale primo cittadino Gianluca Festa.

