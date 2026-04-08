AVELLINO, COMUNALI 2026. CENTRO SINISTRA VERSO IL CAMPO LARGO: SI CERCA IL CANDIDATO SINDACO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ad Avellino, per le Comunali 2026, ci sarà la coalizione che, alle ultime Regionali, ha sostenuto la candidatura di Roberto Fico: un campo largo, nel quale, insieme a Pd e Movimento 5 Stelle, troveranno spazio anche le forze moderate e centriste, come anche i partiti di sinistra come Alleanza Verdi Sinistra. E’ questa l’ultima indicazione che arriva, a differenza di quanto accaduto per altri comuni, come ad esempio Salerno, dalle Segreterie Nazionali dei partiti del Campo Largo. Una alleanza ampia che, al momento, non ha ancora individuato il nome del candidato Sindaco, anche se filtrano molte indiscrezioni che portano a Vincenzo Ciampi, esponente del Movimento 5 Stelle, rimasto fuori dal Consiglio Regionale che, proprio di recente, ha rassegnato anche le dimissioni da Coordinatore Provinciale del M5S di Avellino.

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