FRANCO MARI (ALLEANZA VERDI SINISTRA): “BARRICATE SE GOVERNO PROVA A DELEGITTIMARE CONTRATTI A RIBASSO”

“Da diverse fonti di stampa si apprende che il Governo, spinto dall’attivismo del sottosegretario leghista Durigon, si appresterebbe a far entrare nel nostro ordinamento la rottura dei contratti collettivi e la possibilità della contrattazione al ribasso. L’occasione sarà la

scadenza della legge delega sul salario minimo, vero e propria truffa che non intende, infatti, introdurre il salario minimo,

ma destrutturare le norme esistenti. Tra le quali quella che riguarda il concetto di contratti “maggiormente applicati” come riferimento per le retribuzioni che sostituirebbe quello dei contratti firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Insomma, si va verso la festa del 1 maggio con un programma rapace che si propone di rosicchiare i salari già poveri. Faremo le barricate per impedirlo”. Così il capogruppo di AVS nella commissione Lavoro alla Camera Franco Mari.

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