PROVINCIALI 2026. IL CENTRO DESTRA PRENDE TEMPO SUL CANDIDATO: DECISIONE RINVIATA A GIOVEDI’ 9 APRILE

Ufficialmente il rinvio di 48 ore è legato ad una riflessione, in realtà, intorno alle Provinciali 2026 di Salerno, il Centro Destra sta provando a mettere ordine anche nei Comuni dove la coalizione, al momento, è divisa. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, nel pomeriggio di ieri, hanno tenuto un primo incontro per scegliere il nome da contrapporre a quello di Geppino Parente (Centro Sinistra) ma sul nome che pare essere piu’ competitivo, ossia Pasquale Aliberti (Sindaco di Scafati, Forza Italia), gli alleati hanno provato a barattare l’unità alle Provinciali con quella nei Comuni. Per tutti ? I fascicoli aperti e scottanti sono, soprattutto, quelli di Pagani e di Salerno, mentre a Cava de’ Tirreni e Campagna, l’unità del centro destra pare essere un fatto assodato. 48 ore per riflettere e per riportare la serenità all’interno della coalizione di centro destra dopo i pesanti scambi di accuse, a mezzo social, tra Edmondo Cirielli e Fulvio Martusciello.

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