CONSIGLIO REGIONALE. LEA ROMANO PRENDE IL POSTO DI EDMONDO CIRIELLI IN CONSIGLIO REGIONALE

Entra in Consiglio Regionale Lea Romano, seconda dei non eletti all’interno di Fratelli d’Italia della lista della Provincia di Napoli, dopo la decisione della Giunta per le Elezioni di bocciare l’ipotesi del subingresso ad Edmondo Cirielli di Marco Nonno.

Lea Romano, Imprenditrice e manager, classe 1979, laureata in Conservazione dei Beni Culturali, Lea Romano è da sempre attiva nel sociale e profondamente legata al proprio territorio. “Ho deciso di candidarmi per mettere la mia esperienza, le mie competenze e la mia energia al servizio della mia terra – dichiarava la stessa, all’inizio della campagna elettorale per le Regionali 2025–. La Campania merita una politica che ascolti e che agisca, che costruisca futuro e non si limiti a raccontarlo. Scendo in campo per dare voce ai cittadini”.