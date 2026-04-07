SCONTRO IN FDI. NONNO CONTRO PISACANE: “HA VOTATO CONTRO LINEA POLITICA DI FRATELLI D’ITALIA”

“È un fatto gravissimo. Pisacane avrebbe dovuto imporsi e non cedere. La questione appare ancora più anomala se si considera che la mozione è stata dichiarata inammissibile solo dopo aver constatato che in Giunta per l’elezione c’era una maggioranza certa a mio favore”. Lo ha affermato Marco Nonno a margine dei lavori della giunta per l’elezione. “Ritirare un atto un istante prima del risultato favorevole – incalza Nonno – è una manovra che calpesta la volontà degli elettori. Per questo motivo, chiederò ufficialmente al partito di valutare la posizione e il comportamento del consigliere Pisacane, che ha agito in palese contrasto con la tutela del consenso e della linea politica di Fratelli d’Italia”.

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