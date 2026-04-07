PROVINCIA DI SALERNO. GEPPINO PARENTE E’ IL CANDIDATO UNITARIO DEL PD PER LE PROVINCIALI DEL 4 MAGGIO

E’ finita come doveva finire: con l’acclamazione di Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, a candidato unitario del Partito Democratico per le Provinciali di Salerno, in programma il prossimo 4 Maggio, per la sola elezione del Presidente, dopo le dimissioni di Enzo Napoli. Parente, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca, già alla guida dell’Ente Idrico Campano, primo cittadino di Bellosguardo, sarà il nome sul quale l’intero centro sinistra punterà per riconquistare la Presidenza della Provincia di Salerno. Sfumate, come era facile prevedere, le altre candidature a cominciare da quella del Sindaco di Cetara Della Monica che, ancora una volta, ha provato ad ottenere una candidatura. Nessuna critica, nessuna posizione di rottura tra i Sindaci del Partito Democratico ed i Consiglieri Provinciali di maggioranza che, all’interno della sede del Pd di Salerno, hanno ratificato una decisione che, da settimane, era stata già adottata dai vertici del partito, a cominciare dal Segretario Regionale Piero De Luca.

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