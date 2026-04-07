GRIMALDI E ROSTAN (LEGA): “PIENA SOLIDARIETA’ PER GENNARO SANGIULIANO, MINACCE INACCETTABILI”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Piena e convinta solidarietà a Gennaro Sangiuliano per le gravi minacce ricevute. Si tratta di un episodio inaccettabile che testimonia un clima politico lontano dai valori del confronto democratico. È fondamentale che le istituzioni facciano piena luce su quanto accaduto. Allo stesso tempo, è dovere di tutti contribuire a riportare il dibattito pubblico su toni civili e costruttivi. A Gennaro Sangiuliano va la nostra vicinanza personale e istituzionale, con l’auspicio che possa continuare il suo impegno politico con serenità e sicurezza”. Lo dichiarano in una nota Massimo Grimaldi, Presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania e la consigliera del gruppo, Michela Rostan.

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