SALERNO, COMUNALI 2026. MARENGHI: “ESCALATION DI VIOLENZA, PIU’ CONTROLLI, ANCHE IN BORGHESE”

Alla luce dei recenti episodi di cronaca che hanno interessato il centro storico di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco per Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati, richiama con forza l’attenzione sul tema della sicurezza urbana.

Gli ultimi accadimenti, infatti, confermano un clima di crescente preoccupazione, soprattutto nelle aree della movida e nei principali luoghi di aggregazione cittadina, incluso il lungomare, alla mercé della microcriminalità e illegalità e sempre più abbandonato da giovani e famiglie.

“Non possiamo più permetterci di sottovalutare episodi di questa gravità – dichiara Marenghi – È necessario intervenire con decisione per garantire sicurezza e serenità ai cittadini e a chi vive la città nelle ore serali”. Tra le proposte avanzate da Marenghi l’implementazione di un sistema capillare di videosorveglianza nelle zone più sensibili del centro cittadino, con particolare attenzione alle aree della movida e al lungomare di Salerno. E un sistema moderno e integrato che consenta un monitoraggio costante e un intervento tempestivo in caso di criticità. Parallelamente, Marenghi propone il rafforzamento dei controlli attraverso pattugliamenti in borghese della polizia municipale, in stretto coordinamento con Prefettura e Questura, al fine di prevenire episodi di violenza e aumentare la percezione di sicurezza.

“Serve una strategia condivisa tra tutte le istituzioni – conclude Marenghi – Il Comune deve fare la sua parte, mettendo in campo strumenti concreti e collaborando attivamente con le autorità competenti. La sicurezza è un diritto fondamentale e va garantita con azioni immediate ed efficaci”.