SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE INAUGURA IL SECONDO COMITATO ELETTORALE

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Carissimi amici e concittadini, la nostra campagna elettorale continua senza sosta. Insieme ai candidati ed a tanti giovani, cittadini, amici, volontari, stiamo scrivendo il programma amministrativo per i prossimi cinque anni di vita politica del nostro paese.

Nel frattempo facciamo sentire la nostra presenza e vicinanza alle persone, alle famiglie, alla comunita’ tutta.
Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, candidato alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 Maggio. 

La nostra attenzione e considerazione per le frazioni e per le aree periferiche del paese e’, da sempre, una priorita’ del nostro impegno pubblico.
Dove apriamo i nostri #comitati elettorali non lasciamo solo manifesti, ma portiamo persone, uomini e donne, giovani e anziani, ai quali parlare di cose fatte e di cose da fare, e con i quali #condividere idee, progetti e proposte per il futuro
Per questo vi aspetto, #insieme a tutti i candidati della lista #InsiemeperSanValentino, DOMENICA 12 APRILE alle ore 11.00 in Via dell’ Infiorata n. 2 (nei pressi di Largo Tringiale), per l’ #inaugurazione del nostro comitato elettorale della frazione Casatori.

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