AVELLINO, COMUNALI 2026. IANNONE (FDI): “CENTRO DESTRA E’ UNITO, DECISIONE SINDACO SPETTA A FORZA ITALIA”

“Nell’incontro dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra ci siamo dati intese che sui capoluoghi di provincia al voto sarebbe stato il livello regionale a sciogliere la scelta considerando le percentuali di partito riportate alle ultime regionali. Fratelli d’Italia terrà fede a questo impegno con una propria lista di partito ed è certa di una indicazione autorevole del nome da parte di Forza Italia, a cominciare da quello della Nargi. In ogni caso, la scelta finale spetta al coordinatore regionale Martusciello a cui il tavolo regionale ha delegato la scelta. Noi saremo affianco del simbolo di Forza Italia con il nostro emblema tradizionale. Siamo tutti consapevoli che l’unità del centrodestra non è una opzione ma un destino al fine di mettere in campo una vera alternativa politica al centrosinistra”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

Share on: WhatsApp