ANCI CAMPANIA E REGIONE CAMPANIA A SANREMO PER LA PROMOZIONE DEI TERRITORI

Presso il Palafiori di Casa Sanremo, nell’ambito dell’evento Note di Territorio, si è svolto l’incontro istituzionale promosso da ANCI Campania e Regione Campania dedicato alla valorizzazione territoriale e alla promozione integrata delle eccellenze locali.

L’iniziativa, davanti a player nazionali ed internazionali, ha rappresentato anche un momento celebrativo per i 50 anni dell’associazione regionale dei Comuni, con uno spazio ideato per mettere al centro il ruolo dei sindaci e dei municipi campani.

“Abbiamo scelto un palcoscenico importante per celebrare questo traguardo – ha dichiarato il presidente Anci Campania Francesco Morra – e per rafforzare la collaborazione con la Regione attraverso iniziative di promozione territoriale nei principali eventi nazionali e internazionali. I 550 Comuni della Campania rappresentano la spina dorsale della regione e una forza motrice per la crescita del Paese”.

Presente all’incontro l’assessore regionale al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale Enzo Maraio, che ha sottolineato il valore simbolico della location nella città di Sanremo: “Un luogo di innovazione e visibilità internazionale, di tradizione ed innovazione, ideale per promuovere le nostre eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche, dalle fasce costiere alle aree interne, un unicum straordinario della Campania”.

“Abbiamo il dovere di esserci nelle occasioni più significative, di farlo incoraggiando e promuovendo il gioco di squadra. Con la giunta Fico ci sono nuove attenzioni” ha aggiunto.

All’appuntamento ha preso parte anche l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi, al quale Morra e Maraio hanno consegnato in omaggio una scultura di San Gennaro realizzata dall’artista Alessandro Flaminio, simbolo identitario e culturale del territorio campano.

Tra i presenti inoltre il segretario Anci Campania Nello D’Auria, il giornalista Massimo Lucidi e Giada Civitillo che ha parlato del progetto di inclusione sociale ‘I Fuoriclasse’.

L’incontro ha confermato la sinergia tra istituzioni locali e regionali come leva strategica per la promozione dei territori, con particolare attenzione alle aree interne e ai piccoli comuni, considerati asset fondamentali per lo sviluppo sostenibile e turistico della regione.