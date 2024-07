AVELLINO. D’AGOSTINO, DALLE EUROPEE AL RUOLO DI COMMISSARIO PROVINCIALE DI FORZA ITALIA

Per Antonio D’Agostino è in arrivo la nomina a Commissario Provinciale di Forza Italia Avellino. Il noto imprenditore irpino, reduce dalla campagna elettorale per le Europee, ha avuto un lungo colloquio con il Coordinatore Regionale del partito degli azzurri Martusciello il quale gli ha preannunciato l’incarico, con lo scopo di guidare il partito al nuovo congresso Provinciale ad Avellino, dopo le dimissioni dell’ex Coordinatore Carmine De Angelis.

Intanto, a metà luglio. in tutta la Campania ci sarà una due giorni di tesseramento straordinario per Forza Italia, considerato che devono essere celebrati anche i congressi cittadini, molto sentiti proprio perchè arrivano alla vigilia delle elezioni regionali.