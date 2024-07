AUSINO, VERSO RINVIO ASSEMBLEA ELETTIVA. IL SINDACO DI CETATA DELLA MONICA INSISTE PER LA PRESIDENZA

E’ sempre piu’ probabile che l’assemblea dei soci dell’Ausino, almeno per la parte dedicata all’elezione dei nuovi vertici della società, venga rinviata per mancanza di un accordo tra i diversi comuni, per la scelta di Presidente e Consiglio di Amministrazione.A rendere ancora piu’ ingarbugliata la matassa per l’assemblea, in programma domani 3 luglio, la pressione del Sindaco di Cetara Roberto Della Monica che, nonostante gli sia stata prospettata l’incompatibilità tra ruolo di Presidente dell’Ausino e primo cittadino di uno dei comuni soci, insiste, con i vertici provinciali del Partito Democratico affinchè la presidenza dell’ente venga assegnata a lui, in rappresentanza di tutta la zona della Costiera Amalfitana.

