AVELLINO. PER LE REGIONALI C’E’ FOLLA NEL CAMPO LARGO: PETRACCA, CERRATO, ALAYA, GENGARO E CIAMPI

C’è molta folla all’interno del Campo Largo, in Provincia di Avellino, per le prossime elezioni regionali, con una campagna elettorale che, di fatto, dopo Ferragosto, muoverà i suoi primi passi. Tante le ambizioni, legittime o meno, per una tornata elettorale che, in Provincia di Avellino, eleggerà solo 4 consiglieri regionali. Nel 2020, con De Luca al 70%, il centro sinistra fece bingo ma, per il 2025, le condizioni politiche sembrano completamente diverse. In campo, pero’, già in tanti.

A cominciare dal consigliere regionale uscente del Pd Maurizio Petracca, vero leader del Partito Democratico, reduce, comunque, da una poco brillante campagna elettorale per le Comunali di Avellino: e proprio dal Comune capoluogo arriva l’ipotesi della candidatura alle Regionali di Antonio Gengaro, candidato sindaco sconfitto alle amministrative di giugno 2024.

A proposito di amministrative: rivendica un ruolo di sostanza anche Antonello Cerrato, inossidabile consigliere comunale di Montoro, uno dei fautori della vittoria alle amministrative di Salvatore Carratu’, rimasto, non a caso, fuori dalla Giunta, proprio per avere mani libere in occasione delle prossime regionali.

Medita sul futuro anche Vincenzo Alaya, Presidente della Commissione Sanità, eletto nel 2020 con Italia Viva che, oggi, pero’, guarda anche alla possibilità di una lista unica con altre forze di centro sinistra, cosi’ come accaduto in occasione delle Europee.

Infine, nel M5S, c’è il nome del Consigliere uscente Vincenzo Ciampi che attende gli sviluppi della trattativa tra il parlamento Gubitosa e Forza Italia per comprendere su chi poter poggiare la propria campagna elettorale.