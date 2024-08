REGIONALI 2025. SPUNTA LO SBARRAMENTO AL 4% PER LE PROSSIME ELEZIONI IN CAMPANIA

Ci sarà una soglia di sbarramento alle prossime elezioni Regionali in Campania per accedere alla distribuzione dei seggi in Consiglio Regionale ? C’è anche questa, tra le altre ipotesi, alle quali un gruppo di lavoro, da qualche settimana, sta lavorando, per mettere sulla scrivania del Presidente della Commissione Statuto Giuseppe Sommese, un testo di modifica della legge elettorale.

Pare che nella bozza di testo, che prima di giungere in commissione sarà vagliato direttamente da De Luca, ci sia anche una soglia di sbarramento abbastanza alta, pari al 4% che cambierebbe, completamente, gli scenari politici in vista delle Regionali 2025.

Meno liste, soprattutto quelle civiche di convenienza, ed una maggiore attenzione per i partiti, soprattutto quelli di maggiore consenso sul territorio.