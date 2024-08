ANTONIO IANNONE (FDI): “LE ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA ? LA MADRE DI TUTTE LE BATTAGLIE”

Le Elezioni Regionali in Campania nel 2025 saranno la madre di tutte le battaglie politiche. Lo annuncia, in un’intervista rilasciata ad agendapolitica.it, Antonio Iannone, Senatore di Fdi e Coordinatore Regionale in Campania del partito di Giorgia Meloni.

Estate rovente ma non sono mancati, Senatore Iannone, i banchetti informativi di FDI in tutta la Regione Campania per spiegare ai cittadini le riforme che il Governo Meloni ha già realizzato.

“Dobbiamo ringraziare i nostri militanti che come da tradizione non fanno andare in vacanza la passione politica. Da metà Luglio e fino a fine agosto saremo in molti comuni ed in particolare nei luoghi di villeggiatura degli Italiani per informare del lavoro del Governo Meloni sulle 4 grandi riforme che sta realizzando cioè fisco, giustizia, elezione diretta del Capo del Governo e autonomia; non manca anche l’illustrazione dei provvedimenti per gli anziani che per noi rappresentano la radice della nostra società. Molto successo ha riscosso anche il nostro cruciverba di satira politico distribuito a Positano insieme ai gadget di partito. Non smettiamo mai di cercare il rapporto diretto con le persone ascoltando anche le istanze dei territori, attraverso i nostri Amministratori locali e in maniera diretta.”

Nel vivace dibattito tra Regione e Governo sui fondi di Coesione, intanto, sono arrivati importanti finanziamenti anche in Provincia di Salerno.

“Non si erano mai visti tanti finanziamenti per opere da realizzare in provincia di Salerno. Le tante visite di Esponenti di Governo non erano passerelle e i frutti sono evidenti: oltre 320 milioni di euro per cultura, trasporti, mobilità e risorse idriche; tante chiese saranno ristrutturate, i nostri attrattori turistici, testimoni di una grande storia, saranno valorizzati e messi in rete per farne un elemento qualificante e strutturale della nostra economia turistica.”

Prima la Presidenza della Regione, poi il Comune di Napoli. Nel centro destra della Campania non mancano, di certo, gli argomenti di confronto. Fdi a cosa sta pensando ?

“Facciamo una sfida alla volta. La battaglia della Regione avrà un effetto domino sulle altre. E’ la madre di tutte le battaglie per cambiare, per portare il buongoverno di Giorgia Meloni anche sui territori, per liberare la regione dal fallimento totale di De Luca e del PD. Prima il progetto politico con una visione capace di cogliere l’opportunità che viene dal Governo di fare del Sud Italia e quindi della Campania il baricentro del Mediterraneo. Il destino dell’Europa passerà da Sud ma bisogna archiviare la cultura assistenziale del reddito di cittadinanza dei 5 stelle e del reddito di clientela del PD e delle sue peggiori espressioni come De Luca.”

In Senato, intanto, per i primi 22 mesi di attività, lei si conferma tra i primi per il numero delle presenze ai lavori, tanto in aula quanto in commissione.

“Nei 75 mesi che ho avuto l’onore e l’onere di essere rappresentate parlamentare ho cercato di profondere ogni sforzo di presenza a Roma e sul nostro territorio. Ritengo di aver fatto solo il mio dovere, fortunatamente la salute mi ha assistito e pertanto sto dove sono chiamato ad essere per onorare la fiducia dei cittadini coniugando il contributo che bisogna dare alla realizzazione del programma di Governo con la rappresentanza delle istanze dei territori.”