ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “CALO PRESENZE IN PROVINCIA, DOVE E’ IL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE?”

Da due anni chiediamo a diversi Enti Pubblici di fare insieme un piano di marketing turistico della provincia di Salerno, invochiamo decoro urbano, trasporti più efficienti, beni culturali più fruibili, controlli agli sversamenti delle navi per tutelare la qualità delle acque di balneazione, utilizzo dell’imposta di soggiorno funzionale alla creazione di servizi reali per i visitatori, riduzione degli sprechi in manifestazioni inutili. Da due anni si è fatto troppo poco. Oggi odo lamenti sul calo del turismo. E, di grazia, perchè non avremmo dovuto avere un calo se non si risolvono radicalmente alcuni problemi???

Lo scrive il Presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi.