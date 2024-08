I NUMERI DA RECORD PER L’ESTATE 2024 IN ITALIA: OLTRE 65 MILIONI DI ARRIVI DALL’ESTERO

Secondo le analisi di Demoskopika, l’Italia potrebbe registrare un record di 65,8 milioni di arrivi e oltre 266 milioni di presenze, con un incremento del 2,1 per cento e dell’1,1 per cento rispettivamente rispetto al 2023. Inoltre, un’indagine dell’Osservatorio Mr Preno – che ha raccolto dati da oltre mille strutture in tutta Italia per stimare l’andamento delle stagioni turistiche, i trend di richieste e le prenotazioni – segnala un aumento delle prenotazioni del 18 per cento rispetto all’anno precedente, con un forte interesse per le destinazioni balneari, termali e le città d’arte.

Le regioni costiere come Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana continuano a essere tra le mete preferite, insieme alle città d’arte come Roma, Firenze e Venezia. Inoltre, il Veneto mantiene il primato come Regione con il maggior numero di presenze turistiche, grazie all’unicità di Venezia e all’andamento positivo di molte località costiere.