La posizione del comune di Cava de’ Tirreni a favore di una società interamente pubblica in un settore delicato come quello dei rifiuti e’ frutto di una lunga esperienza passata per vicende come Seta e poi Metellia.

Il percorso intrapreso, lungo e complesso, dai colleghi è legittimo ma non condivisibile. Parteciperemo con attenzione alle fasi successive tutelando gli interessi generali della città in ogni sede.

Lo dichiara Vincenzo Servalli, Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni.