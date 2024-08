ANTONIO SOMMA: “FINALMENTE OK A SUB AMBITO CAVA-IRNO, PECCATO PER MANCANZA UNANIMITA'”

“Finalmente l’assemblea dei Sindaci del Sub Ambito Cava-Irno per la gestione del ciclo dei rifiuti ha deliberato, con un notevole ritardo, la nascita del nuovo ente consortile composto da capitale pubblico e privato. Dispiace che, caso unico in tutta la Provincia di Salerno, la decisione non sia stata adottata all’unanimità, per l’assenza, anche nella assemblea di questa mattina, del Comune di Cava de’ Tirreni che non ha condiviso un percorso che, insieme a tutti gli altri Sindaci, abbiamo ritenuto essere il migliore per garantire la qualità del servizio ed il rispetto dei diritti dei lavoratori, oggi impegnati, nei diversi comuni del Sub Ambito.

Adesso abbiamo l’obbligo di procedere con il completamento della procedura, con la redazione del nuovo Piano Industriale, con la individuazione del soggetto privato che entrerà a fare parte del Consorzio con una quota pari al 49%. Ringrazio tutti i sindaci ed i loro delegati presenti nelle varie riunioni che si sono succedute ed auspico che non si perda altro tempo per gli step successivi. A tal proposito ho chiesto di ricevere a stretto giro il cronoprogramma degli obiettivi successivi da parte dell’ufficio di piano” Lo dichiara il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma