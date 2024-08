FORZA ITALIA. A NAPOLI CON FULVIO MARTUSCIELLO ANCHE LA PRESIDENTE URSULA VON DEL LEYEN

Non c’è anche l’ok definitivo ma, con ogni probabilità, anche la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen parteciperà alla convention del PPE, in programma a Napoli dal 24 al 27 Settembre, alla quale sta lavorando il capodelegazione del PPE per l’Italia Fulvio Martusciello. Quello di fine settembre, per Forza Italia Campania, sarà un altro importante evento cosi’ come accaduto per l’appuntamento del settembre 2023 a Paestum, con il Berlusconi Day.

E se lo scorso anno l’appuntamento di Paestum segno’, per Forza Italia, l’inizio della campagna elettorale per le Europee, è molto probabile che la convention del 24 settembre per tutto il partito della Regione Campania sarà il punto di partenza per le prossime regionali della Campania.