PELLEZZANO. SI INTENSIFICANO I CONTROLLI SUL TERRITORIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

A Pellezzano diventano sempre piu’ numerosi i controlli, affidati alle Guardie Ambientali, insieme agli agenti della Polizia Municipale, sul corretto conferimento dei rifiuti. Appena qualche mese fa, il Sindaco Francesco Morra ha sottoscritto l’intesa con una associazione per effettuare una serie di verifiche sul territorio comunale, per verificare il rispetto delle regole per la raccolta differenziata.

Sono state già elevate le prime sanzioni e nelle prossime settimane i controlli dovrebbero andare avanti per coprire l’intero territorio del Comune di Pellezzano. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di arginare i fenomeni di violazione delle regole per mantenere, sempre alta, la percentuale di raccolta differenziata.