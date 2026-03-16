AVELLINO, PROVINCIALI 2026. PD E CASA RIFORMISTA FANNO IL PIENO, BUON RISULTATO PER FI: TUTTI GLI ELETTI

Il Partito Democratico e Casa Riformista fanno il pieno, nel Centro Destra regge solo Forza Italia: sono questi i dati che emergono dalle elezioni provinciali di Avellino dove, nella giornata di ieri, Sindaci e Consiglieri Comunali sono stati chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Provinciale. Ecco tutti gli eletti.

il Partito Democratico si conferma primo partito conquistando almeno 3 seggi, con gli uscenti Luigi D’Angelis e Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda, entra Umbero Iovino, consigliere di Lauro.

Per Proposta Civica per l’Irpinia, espressione di Casa Riformista e Noi di Centro, sono 3 eletti: l’uscente Fausto Picone, entra il sindaco di Baiano Enrico Montanaro e Katia Renzulli, consigliera di Monteforte.

Per il Centrodestra ottima l’affermazione di Hirpinia Libera con tre eletti di Forza Italia: Marino Sarno, Mauro Piccolo consigliere di Grottaminarda e Mimmo Landi, vicesindaco di Atripalda.

Due gli eletti per Avanti per l’Irpinia, l’uscente Pino Graziano e la prima donna 5stelle eletta in consiglio provinciale in Italia, Carmella Gonnella, consigliera di Morra de Sanctis.

Chiude Davvero, compagine dell’ex sindaco Gianluca Festa con Rosella Favorito, consigliera di Pratola Serra.