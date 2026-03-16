CASERTA. L’INIZIATIVA DELLA LEGA PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO

Un momento di confronto diretto con i cittadini e le istituzioni per fare il punto sulla riforma dell’ordinamento giudiziario in vista del Referendum confermativo che tra meno di una settimana chiamerà alle urne milioni di italiani. Mercoledì 18 marzo, alle ore 17:30, presso il locale Vovo Pacomio (Via Mazzini, 24), nel centro di Caserta, la Lega Campania promuove l’evento dal titolo “L’aperiforma della Giustizia”.
L’iniziativa si propone di illustrare le principali novità legislative e il percorso di riforma intrapreso dal Governo, attraverso le voci di autorevoli esponenti della politica, della magistratura e del mondo accademico.
L’evento vedrà la partecipazione di una delegazione di alto profilo. I lavori, moderati dall’Avv. Genny Iannotti (Comitato Sì Separa FLE), si apriranno con i saluti istituzionali dei vertici territoriali del partito:
• On. Gianpiero Zinzi, Coordinatore regionale Lega;
• On. Massimo Grimaldi, Capogruppo Lega Consiglio Regionale;
• On. Antonella Piccerillo, Coordinatrice provinciale Lega;
• Avv. Fernando Brogna, Vice coordinatore provinciale Lega;
• Avv. Maurizio Del Rosso, Coordinatore Lega Città di Caserta.
Il Dibattito Tecnico e Politico
Il cuore del dibattito vedrà gli interventi tecnici e politici di:
• Sen. Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia;
• On. Simonetta Matone, Magistrato e deputato Lega;
• Sen. Francesco Urraro, Vice Presidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato;
• Prof. Mario Trapani, Ordinario di diritto penale presso l’Università Roma Tre;
• Avv. Claudia Eccher, Componente CSM (in collegamento).