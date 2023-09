AZIONE, AL LAVORO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FESTA PROVINCIALE DEL PARTITO

La data ufficiale non c’è ancora ma il gruppo provinciale di Azione, che nella serata di ieri si è riunito nella sede di Pontecagnano Faiano, è al lavoro per l’organizzazione della prima festa del partito di Carlo Calenda in Provincia di Salerno.Un evento tutto concentrato sulla tematica del voto dei popolari e dei cattolici, con uno sguardo rivolto alle prossime elezioni Europee che saranno un importante banco di prova per il partito, dopo la rottura, a questo punto definitiva, con Italia Viva e con Matteo Renzi. La festa provinciale di Azione, inizialmente prevista per il prossimo 2 Ottobre, a causa di impegni di alcuni parlamentari inseriti nel programma, dovrebbe slittare a metà ottobre. Intanto, nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare qualche importante novità anche per l’apertura della sede Provinciale del partito: sicuramente il punto di incontro sarà aperto a Salerno, lungo Corso Vittorio Emanuele.

