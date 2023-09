BATTIPAGLIA. ARRIVANO NUOVE ADESIONI AL MOVIMENTO RADICI E VALORI

Riprende col botto l’attività di Battipaglia Radici e Valori. Il movimento politico culturale si conferma come realtà solida e valida alternativa alla politica locale e continua a ricevere adesioni di spessore. L’ultima in ordine cronologico e’ quella, attesa e gradita, di Massimiliano Terminelli. L’ex presidente di Fratelli d’Italia, lontano dalla politica attiva per oltre un anno, ha deciso di aderire con passione al movimento. “Sono stato alla finestra per tanti mesi, deluso dalle attività e sempre con la speranza che i partiti riprendessero il loro ruolo proattivo nei confronti della politica e della comunità locale. Ma dopo mesi devo convenire che per chi, come me, ha solo desiderio di fare e mettersi a disposizione della città con le proprie idee e le proprie azioni, l’unica strada percorribile e’ il movimento civico. Ho scelto Battipaglia Radici e Valori perché fare con gli amici con i quali condividi modi di vedere, concetti di coerenza e identità e visioni di futuro rende l’impegno politico più piacevole e interessante”. Chiosa il coordinatore e fondatore del Movimento Luigi Spera “Con Massimiliano Terminelli abbiamo avviato un lungo percorso fatto di ragionamento, idee e condivisioni che è arrivato ad oggi con il suo ingresso. Terminelli, caro amico che ha contribuito insieme a pochi altri due anni fa alla stesura dello statuto del nostro Movimento e con il quale l’anno scorso abbiamo realizzato la seconda edizione di Magie di Natale, e’ la persona ideale per diventare Presidente di Battipaglia Radici e Valori”. Altri ingressi sono previsti nel movimento nelle prossime settimane: per questo motivo Battipaglia Radici e Valori terra’ una conferenza stampa nei prossimi giorni per presentare la nuova segreteria del movimento e i responsabili dei dipartimenti.

