BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “CECILIA FRANCESE, DIMISSIONI SUBITO”

A margine delle offese ricevute dalla “nostra” sindaca nel consiglio comunale di ieri, ritengo necessari i seguenti chiarimenti. Lo scrive il Consigliere Comunale Antonio Visconti.

SUL RISPETTO AI 10.000 ELETTORI DELLA NOSTRA COALIZIONE

È lei a non averne mai mostrato. Una parte così importante della popolazione che ha ritenuto di appoggiare la nostra proposta, non è mai stata coinvolta. Mai una chiamata, mai un incontro di collaborazione, mai un progetto da seguire insieme. In altri comuni all’opposizione per consuetudine è data la presidenza del consiglio comunale, di più commissioni. Perfino Santomauro affido al candidato sindaco avversario la commissione sul Puc (il “suo” Puc invece non è dato sapere a che punto sia, forse è sceso dal cassetto per lo sciacquone del water).

SULLA VARIANTE ASI

In virtù di un protocollo di copianificazione sottoscritto dal Comune di Battipaglia, l’ente locale è perfettamente in grado di operare in collaborazione con l’Asi. Nei comuni di Salerno e di Cava dei Tirreni, dove i piani sono in fase di attuazione, l’ente locale si è fatto carico della redazione della Vas e di altre tavole e documenti. Il Comune di Battipaglia non ha prodotto NULLA di tutto questo. Aspetta sempre che qualcun altro lavori al suo posto, salvo puntare il dito contro, se le cose non vanno come promesso agli amici, degli amici, degli amici. Invitiamo ad una collaborazione e alla produzione dei documenti necessari per approntare il nuovo piano, come previsto nel protocollo. Si attende da 20 anni, ma ad oggi gli unici che stanno lavorando sono i tecnici dell’Asi.

SUL DIVIETO DI BALNEAZIONE

Preferisco non commentare. La nostra Bugiardona ha avuto il coraggio di affermare che di notte c’è qualcuno che devia la foce del fiume per alterare i risultati delle analisi sul litorale di Battipaglia. A voi le valutazioni.SUL DIRITTO DI REPLICA IN CONSIGLIO COMUNALE

La sindaca e i suoi astanti hanno ridotto il consesso cittadino in un’assemblea condominiale di provincia. Nessuno può parlare. Lei replica a sproposito, dice falsità, adotta un linguaggio e un atteggiamento molto poco istituzionale. 

Una solo possibilità per Battipaglia: DIMISSIONI SUBITO!