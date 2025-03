AZIONE CAMPANIA. AL CONGRESSO REGIONALE DEL 15 MARZO ANCHE ETTORE ROSATO

Azione Campania si prepara al Congresso regionale, in programma sabato 15 marzo, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’Hotel Holiday Inn di Napoli, al Centro Direzionale. Un appuntamento cruciale per il partito, che arriva dopo il completamento dei Congressi provinciali, nei quali sono stati eletti i nuovi segretari territoriali: Mimmo Gambacorta (Avellino), Cesario Villano (Caserta), Oliver Mollo (Napoli) e Pacifico Rosario (Salerno).

Al Congresso parteciperanno il Commissario regionale Luigi Bosco, i segretari provinciali e i principali esponenti di Azione in Campania, oltre a rappresentanti delle forze politiche più presenti nella regione. A rafforzare l’importanza dell’evento sarà la presenza del Vicesegretario nazionale di Azione, Ettore Rosato, che interverrà nel dibattito sul futuro politico ed economico della Campania.

Il Congresso regionale – dichiara Luigi Bosco candidato alla segreteria di Azione Campania – sarà un momento decisivo per il nostro partito. Azione è cresciuta in questi mesi, rafforzandosi nei territori e diventando un punto di riferimento per chi crede in una politica seria e pragmatica. Il 15 marzo non sarà solo un passaggio formale, ma un’occasione per confrontarci sulle sfide della Campania e sul ruolo che vogliamo avere per il suo futuro. Sarà un momento di democrazia interna e di apertura al confronto con altre forze politiche, perché la nostra regione ha bisogno di proposte concrete e di una classe dirigente credibile.”

Con il Congresso regionale, Azione Campania si appresta a consolidare il proprio ruolo nello scenario politico regionale, delineando una visione chiara per il futuro del partito e del territorio.