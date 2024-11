AZIONE. GIULIA PASTORELLA SI CANDIDA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CONTRO CARLO CALENDA

In casa Azione c’è un nome nuovo per il Congresso Nazionale che dovrebbe tenersi a Febbraio del prossimo anno. La deputata Giulia Pastorella ha ufficializzato la sua candidatura contro quella di Carlo Calenda, attuale Segretario e fondatore di Azione.

“In tanti” scrive Giulia Pastorella, ” mi state chiedendo quale dovrebbe essere il rapporto di Azione con le altre forze politiche. Come ho detto ieri nella mia intervista a concordo sulla linea tenuta fino ad ora, ovvero quella di non posizionarci né all’interno del cosiddetto ‘Campo Largo’, né con la destra.

La differenza rispetto ad oggi è che – come molti di voi – io credo sia necessario perseguire questa linea non in solitaria e vorrei che Azione avesse un approccio molto più dialogante con altre forze che stanno nascendo e prendendo piede nell’area liberal-democratica. In questi mesi ci siamo presentati con simboli, alleanze e sigle diverse ad ogni elezione regionale. Se vogliamo farci riconoscere dagli elettori dobbiamo presentarci ovunque allo stesso modo.