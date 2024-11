CARMELA RESCIGNO (LEGA): “DE LUCA VENGA IN AULA E VOTI LEGGE CONTRO GLI ABBATTIMENTI”

“Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha l’occasione per dimostrare di non essere un venditore di fumo. L’occasione è la proposta di legge che ho appena depositato e che consente di recepire la legge nazionale sul condono, salvando dagli abbattimenti le case di decine di famiglie. Seguiremo la stessa procedura che De Luca ha seguito sul terzo mandato. Che fa il governatore? Vuole salvare solo la sua poltrona e non la casa di centinaia di famiglie campane? Lo aspettiamo in Aula”. Lo dichiara Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega e vice coordinatore campano del partito di Matteo Salvini.

