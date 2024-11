L’INDISCRETO. LUIGI DI MAIO, INCARICO UE A SCADENZA: SEMPRE PIU’ VICINO A FORZA ITALIA

Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento 5 Stelle, oggi incarica dall’Unione Europea per i rapporti con i paesi del Golfo Persico, sarebbe sempre piu’ vicino a Forza Italia, in modo particolare al Ministro degli Esteri Antonio Tajani. All’orizzonte – febbraio 2025 per la precisione – c’è la scadenza del suo incarico ed il possibile rinnovo passa, anche, attraverso un rapporto stretto con il Partito Popolare Europeo, forza trainante della maggioranza all’interno del Parlamento Europeo. E mentre il M5S riparte con l’eliminazione del vincolo del doppio mandato, per Di Maio non si parla affatto di un rientro nel partito, dopo lo strappo del 2022 con la nascita del suo movimento, rimasto, poi, fuori dal Parlamento alle ultime elezioni politiche.

